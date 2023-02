Pruzzo: «Inter-Atalanta? Credevo nella Dea. Darmian l’italiano più italiano»

Pruzzo ha commentato la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta. Una nota di merito a Matteo Darmian, autore del gol decisivo che ha portato la Beneamata in semifinale di Coppa Italia

DUTTILE − In collegamento su Radio Radio, a parlare del successo di ieri dell’Inter Roberto Pruzzo: «Pensavo che l’Atalanta potesse andare avanti, mi aspettavo di più. Non era impossibile l’Inter di ieri sera, venuta meno l’identità della Dea. Alla fine Inzaghi con l’italiano più italiano, Darmian – che se lo metti terzino gioca terzino, se lo metti stopper gioca stopper, se lo metti mediano gioca mediano – ha vinto la partita. Giocatore veramente duttile e intelligente. Lui si fa valere, ha giocato per anni al Manchester United. L’Inter ha vinto con merito».