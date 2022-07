Ceccarini: «Inzaghi motivato dopo lo Scudetto perso, sa la forza dell’Inter»

Niccolò Ceccarini, in collegamento su Tmw radio, ha parlato di Inzaghi e delle sue motivazioni in vista della nuova stagione con l’Inter. Allenatore consapevole del potenziale nerazzurro

MOTIVATO − Ceccarini ragiona su Inzaghi e gli obiettivi dell’Inter: «Simone Inzaghi sa che la squadra è forte. Lo scorso anno pur avendo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, credo gli siano girate abbastanza per non aver vinto lo Scudetto. Sarà più motivato per andare fino in fondo. Ha pagato un po’ la sua inesperienza al primo anno in una grande. L’Inter ha perso lo Scudetto in quelle 5 partite dove ha raccolto pochissimi punti».