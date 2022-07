Palmeri: «Skriniar, reazione vigorosa dopo gol con Pro Sesto! Il motivo…»

Skriniar ha giocato contro la Pro Sesto durante l’amichevole congiunta ad Appiano Gentile. Palmeri nota un particolare nella sua esultanza. Le sue parole in collegamento su Sportitalia mercato

SORPRESO − L’Inter ha disputato un allenamento congiunto con la Pro Sesto (vedi highlights). In gol anche Skriniar. Tancredi Palmeri parla così della sua esultanza: «Reazione vigorosa di Skriniar al gol contro la Pro Sesto durante l’allenamento congiunto forse per scrollarsi di dosso tutte queste tensioni di mercato. Lui è stato l’unico a fare questo gesto quasi di reazione nel momento in cui ha segnato. Tutti gli altri marcatori hanno invece fatto la solita non esultanza di routine delle partite di allenamento».