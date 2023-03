Ceccarini: «Inter, Champions League vitale. Senza, ci sarà addio doloroso»

La qualificazione in Champions League è l’obiettivo primario dell’Inter. Da qui dipende anche il mercato estivo dei nerazzurri. Senza il quarto posto, pronto anche un addio doloroso

FONDAMENTALE − Niccolò Ceccarini spiega la situazione del mercato nerazzurro: «Al momento l’Inter ha un obiettivo: deve andare in Champions League. Se ci arriva i piani di mercato vanno in una direzione, se non ci andasse andrebbero in tutt’altra direzione. Se non arriva trai i primi quattro posti, oltre ad un giocatore importante potrebbero cederne anche un altro ancora. I due papabili oggi in partenza sono: Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic o l’uno o l’altro. Senza il quarto posto, meno 40 milioni per l’Inter. Il giocatore con più mercato ad oggi è Lautaro Martinez. E se non si qualificasse in Champions League, a grande dolore il Toro sarebbe messo sul mercato».