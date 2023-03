VIDEO − Nel weekend doppio Inter-Lecce. Inzaghi, vietato sbagliare | TG Inter-News 3 marzo 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sull’antivigilia di Inter-Lecce. Peraltro doppio confronto, visto anche il match della Primavera. Conduce Romina Sorbelli

TG IN NERAZZURRO − È già antivigilia di Inter-Lecce, sfida fondamentale in ottica Champions League. I nerazzurri dovranno necessariamente rialzare la testa dopo la brutta batosta di Bologna. L’importanza della partita è così sentita, che anche lo stesso Steven Zhang è stato oggi ad Appiano Gentile per assistere all’allenamento e dare manforte alla squadra. Intanto, la dirigenza è al lavoro anche in ottica rinnovi contrattuali. Per Hakan Calhanoglu è ormai cosa fatta, mentre è in evoluzione la situazione su altri tre fronti. A fine marzo, ci sarà la prima pausa per le nazionali del nuovo anno. Gioia per Lautaro Martinez e Valentin Carboni, che sono stati convocati da Scaloni nell’Argentina. Inoltre, lo stesso Toro ha peraltro parlato ai microfoni di Recast. Sarà un weekend a tinte nerazzurre. Oltre alla Prima squadra, domani in campo anche l’Inter Women nel match di andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile. Mentre domenica mattina toccherà ai ragazzi di Chivu, che sfideranno i pari età del Lecce nel Campionato Primavera 1. Tutto questo nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di venerdì 3 marzo pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG IN nerazzurro e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).