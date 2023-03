De Grandis: «Inter-Lecce? Darmian risorsa. Anche un altro può fare bene»

L’Inter sfida il Lecce domenica a San Siro. Darmian tra i giocatori da tenere d’occhio secondo De Grandis. Il giornalista ne individua anche un altro

DUE GIOCATORI − Nel corso dell’edizione dedicata al Fantacalcio su Sky Sport, Stefano De Grandis dice la sua sui due uomini della gara di San Siro: «Inter-Lecce? Dura ma occhio a Matteo Darmian. In formazione lo si dà nella terna difensiva insieme ad Acerbi e Bastoni al posto di Skriniar che non ce la dovrebbe fare, quantomeno dal primo minuto. Ma se giocasse da esterno è una pedina importante per i nerazzurri. Altrimenti Robin Gosens, che nell’Atalanta era uno segnava ogni settimana nell’Atalanta».