Cauet: «Thuram impatto devastante all’Inter! Per lo scudetto…»

Cauet intervenuto su Radio Radio ha parlato dell’Inter attuale, con riferimento alla squadra allenata da Gigi Simoni. Poi ha espresso la sua opinione anche su Marcus Thuram.

SQUADRA FORTE – Benoit Cauet ha parlato così della sua Inter: «Soprannome il postino? Perché ho cominciato a giocare in una squadra di postini quando ero bambino. Da quel momento tutti hanno utilizzato quel termine (ride, ndr). Quella con Gigi Simoni era una grande squadra con campioni assoluti, il faro era Ronaldo. Ma anche altri giocatori di fama mondiale arrivata sulla gestione Moratti che aveva voglia di acquistare campioni. Recoba il cocco di Moratti? Bisogna chiederlo a lui! La cosa sicura è che ce n’erano pochi come lui».

INTER ATTUALE – Cauet parla anche dell’Inter attuale, con riferimento alla partita col Benfica: «L’Inter è la più forte e lo sta dimostrando anche adesso, è quella più concreta La squadra ha lavorato sulle sconfitte della passata stagione e arrivare in finale di Champions League ha dato tanta autostima. In campionato i giocatori che si sono inseriti stanno facendo molto bene. In Europa sta facendo benissimo, contro il Benfica ci sono stati tanti cambi e può succedere di subire questi gol. Poi nel secondo tempo hanno rimesso a posto le cose. La squadra in questo momento dimostra di poter vincere lo scudetto».

OTTIMO IMPATTO – L’ex Inter poi conclude esprimendo un suo parere anche sull’attaccante francese: «Thuram in Germania era considerato un buon attaccante, però faceva pochi gol e 5-6 assist a stagione. L’impatto che ha avuto in Italia con l’Inter è stato devastante. È stato molto bravo a capire di cosa aveva bisogno Lautaro Martinez, si è inserito bene perché si è messo a disposizione. Suo padre gli avrà dato due dritte per conoscere meglio i difensori, lui che è stato un grandissimo campione. L’Inter ha preso un giocatore devastante».