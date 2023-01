Brazao lascia l’Inter per giocare di più, il brasiliano scende di categoria!

Brazao lascia momentaneamente l’Inter per scendere di categoria. Il portiere brasiliano ha trovato pochissimo spazio fino ad ora. Diventa compagno di un ex nerazzurro

NUOVA AVVENTURA − Brazao passa alla Spal. Il giovane portiere brasiliano scendere di categoria andando in Serie B per andare a giocare insieme a Radja Nainggolan. Il giocatore va via in prestito dall’Inter per giocare di più e avere più spazio. Alla Spal trova anche come allenatore Daniele De Rossi, ex leggenda della Roma. A riportarlo il sito Gianluca Di Marzio.com.