Castillo: «Onana, capacità incredibili! Inter passo avanti nella carriera»

Yvan Castillo, preparatore dei portieri del Deportivo La Coruna e preparatore personale di Onana durante la squalifica del camerunese, ha parlato a Tuttosport dell’estremo difensore dell’Inter

CAPACITA’ – Queste le parole di Castillo a proposito di Onana: «André, almeno secondo Eto’o, è uno dei tre migliori portieri al mondo. Samuel ha avuto successo nel Barcellona, nell’Inter e nel Camerun. Conosce perfettamente queste tre squadre, come le caratteristiche dell’atleta. Ed io sono d’accordo con lui, Onana è un portiere con capacità incredibili e l’età giusta per diventare ancora più forte. È già stato nominato al pallone d’oro e le sue abilità sono state riconosciute pubblicamente da Oliver Kahn. Logicamente mi unisco a loro, gli sono vicino da mesi e so cosa è capace di fare. Sicuramente resterà ai massimi livelli per anni».

EMOZIONI – Castillo racconta le reazioni di Onana alla firma con l’Inter: «Gli brillavano gli occhi. Sa che è un passo avanti nella sua carriera e la responsabilità di difendere una maglia storica come quella nerazzurra. È stato bello essere uno dei primi a conoscere la sua scelta. Abbiamo sempre avuto una connessione speciale. Sicuramente avrà successo nella sua tappa all’Inter».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna