Precedenti Inter-Roma: Brozovic ha fatto 200, contro Mourinho 8-1

Inter-Roma si giocherà domani alle ore 18 e in casa i precedenti sono positivi. L’ultimo ha permesso di sfondare quota duecento e di proseguire il percorso netto contro Mourinho.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Roma numero 110 in casa. Poco più della metà le vittorie, 60, contro 31 pareggi e 18 sconfitte. Il gol di Marcelo Brozovic al 40′ dell’ultima sfida, il 3-1 del 23 aprile (vedi highlights), è diventato il numero 200 casalingo, seguito dal 201 di Lautaro Martinez. Quelli a sfavore sono 112, l’ultimo lo ha realizzato Henrikh Mkhitaryan che però domani non sarà avversario ma a favore. Una partita che, storicamente, ha sempre portato diverse marcature fin dalla prima volta: l’11 dicembre 1927 finì addirittura 3-3. E negli anni ha mantenuto questa caratteristica. Contando la sola Serie A, a San Siro, su 91 incroci l’Inter ne ha vinti 47, la Roma 15 mentre i pareggi sono 29, con 167 gol fatti e 95 incassati. Si è poi giocato in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e nella finale di Coppa UEFA della stagione 1990-1991 (2-0 all’andata).

IL GRANDE EX – Sono diventate undici le partite di imbattibilità per l’Inter contro la Roma, contando anche i precedenti giocati all’Olimpico. L’ultima vittoria giallorossa è datata 26 febbraio 2017, 1-3 con doppietta del futuro doppio ex Radja Nainggolan, poi equilibrio con sei pari e cinque successi interisti. In totale, incluse le gare in trasferta, il computo vede 91 vittorie nerazzurre, 60 giallorosse e 59 pareggi in tutte le competizioni. Sono 334 i gol segnati, 274 quelli subiti. Per José Mourinho il parziale della scorsa stagione, prima volta da avversario, ha visto un pesante 8-1 a sfavore su tre precedenti. Il 4 dicembre 0-3 all’andata, poi il già citato 3-1 dell’ultimo Inter-Roma e in aggiunta il 2-0 dell’8 febbraio nei quarti di Coppa Italia.