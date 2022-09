Inter-Roma, due cambi per Inzaghi dal naufragio di Udine: la formazione – CdS

Chi si aspettava una rivoluzione da parte di Inzaghi dopo la terribile prestazione di Udine rimarrà deluso: per Inter-Roma non dovrebbero esserci stravolgimenti. Secondo il Corriere dello Sport saranno due i cambi nell’undici titolare.

LE NOVITÀ – Per Inter-Roma si sapeva già da due settimane che la formazione non sarebbe potuta essere la stessa dell’Udinese, vista la squalifica di Marcelo Brozovic. L’infortunio del croato ha sì peggiorato le cose, ma per le partite successive quando avrà scontato la sanzione. Il Corriere dello Sport inserisce Kristjan Asllani al suo posto, con il ballottaggio per il ruolo di mezzala sinistra (vedi articolo) che vede Henrikh Mkhitaryan favorito. L’armeno va verso la conferma da titolare così come Alessandro Bastoni, i due che Simone Inzaghi ha sostituito al 31′ alla Dacia Arena. In attacco, senza Romelu Lukaku, ci sono l’ex Edin Dzeko e Lautaro Martinez a secco da un mese (vedi articolo). Federico Dimarco, dopo le due ottime prestazioni con l’Italia, rileva Matteo Darmian a sinistra. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Roma, secondo il Corriere dello Sport: Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.