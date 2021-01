Castellazzi sicuro: «Con Dzeko l’Inter non si può nascondere! Da scudetto»

Luca Castellazzi

Castellazzi – ex portiere dell’Inter -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, si esprime positivamente sull’eventuale arrivo di Dzeko a Milano. L’acquisto dell’ormai ex capitano della Roma sarebbe la svolta tricolore

COLPO DA SCUDETTO – L’operazione last minute che comporterebbe la partenza di Alexis Sanchez convince Luca Castellazzi: «Edin Dzeko può essere il vice di Romelu Lukaku che l’Inter cercava da tempo. Ma può anche essere utilizzato per giocare in coppia con Lukaku, come si ipotizzava tempo fa. Dzeko può essere la soluzione fisica quando l’Inter fa fatica a trovare gli spazi, come a Udine. L’Inter non più nascondersi. Dovesse andare in porto questa operazione, sarebbe la più accreditata per lo scudetto». Ovviamente anche Castellazzi si allinea a chi vede l’Inter tricolore con l’innesto di Dzeko in cambio di Sanchez, in direzione Roma.