Biolchi: «Sanchez-Roma? Vuol dire che Conte ha bandito il trequartista!»

Alessandro Biolchi

Il giornalista Alessandro Biolchi prova a dare una chiave di lettura diversa allo scambio fra Dzeko e Sanchez. Secondo lui l’Inter accetterebbe la proposta della Roma anche per una chiara volontà da parte di Conte. Queste le sue parole nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

DUE ASPETTI – Alessandro Biolchi valuta lo scambio fra Inter e Roma, con Edin Dzeko in nerazzurro e Alexis Sanchez in giallorosso: «Ci sono due fattori che voglio segnalare. Primo: nella rosa dell’Inter non ci sono molti giocatori capaci di saltare l’uomo, e Sanchez lo è. L’altra situazione è che non c’è nessuno che giochi bene tra le linee come fa lui. Questo significa che Antonio Conte ha deciso di spazzare definitivamente via ogni ipotesi di trequartista, perché era quello che faceva Sanchez adesso. Vuol dire che gli serve di più una punta che un trequartista, che a questo punto evidentemente ha bandito».