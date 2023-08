Cassano: «Inter sta spingendo per Sanchez se Correa va via»

I movimenti sul mercato non sono ancora finiti, lo sa bene l’Inter che sta chiudendo qualche operazione. Antonio Cassano vede bene i nerazzurri, questo il suo pensiero sulla BoboTV.

MIGLIORIE – Cassano va controcorrente: «Per me le favorite in campionato sono Inter e Juventus. I nerazzurri non sono meno forti. Tra Onana e Sommer prendo il secondo. L’anno scorso ha fatto una stagione buona, è bravo con i piedi ma i portieri bravi sono altra roba. Sommer sbaglia poco, io preferisco lui e sa giocare anche con i piedi. Davanti al mondo ce n’erano pochi come Dzeko, eppure è stato trovato un simile, ossia Arnautovic. Non è forte come il bosniaco, ma è vicino. Arnautovic mi piace tanto, è uno che fa giocare la squadra, si accoppia benissimo con Lautaro Martinez. Pare che stiano spingendo per vendere Correa e riprendere quello che hanno cacciato, Sanchez»