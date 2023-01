Cassano: «L’Inter mi ha sorpreso in positivo, ora tutto dipende dal Napoli»

Antonio Cassano ha parlato tramite un video sui propri social personali della partita di ieri tra Inter e Napoli. La sua disamina sulla vittoria dei nerazzurri

ANCORA FAVORITI − Antonio Cassano ha parlato tramite un video sul proprio profilo Instagram del big match tra Inter e Napoli. Le sue parole: «IL Napoli non ha fatto bene. Non ha fatto una buona partita e non mi è piaciuto. Però questo non vuol dire nulla, perché è come ripartire all’inizio della stagione dopo 50 giorni di sosta. È come se fosse un campionato diverso. L’Inter invece mi ha sorpreso in positivo, ha fatto una grandissima partita. Ha meritato la vittoria dall’inizio alla fine. È normale che il possesso sia stato in favore dei partenopei. Però hanno creato poco e niente, se non alla fine con Raspadori. I nerazzurri hanno meritato. Li hanno aspettati e sono ripartiti con fisicità, con rapidità e con passo. Adesso inizia un nuovo campionato. Io penso che tutto dipenda dal Napoli. Se riuscirà a ripetersi come nella prima parte della stagione è l’unica che può vincere. Ora però dopo una lunga pausa giocare ogni tre giorni diventa dura. Se però riuscirà a ripetere il filotto di vittorie che ha fatto penso che avrà alcun problema. Comunque adesso inizia un altro campionato».