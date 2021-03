Cassano: «Inter serve il gioco, altrimenti in Europa solo figuracce»

Antonio Cassano non è mai banale. L’ex calciatore e noto tifoso dell’Inter è ospite fisso della “Bobo TV” dove ieri ha inevitabilmente parlato della squadra di Antonio Conte e della lotta scudetto

FUTURO – Antonio Cassano, dopo aver sottolineato di avere dubbi sulla cessione da parte di Suning (leggi articolo) ha parlato della lotta scudetto, “avviando” i tifosi nerazzurri. Queste le sue parole: «L’Inter, anzi noi interisti, siamo obbligati a vincere lo scudetto. Se però abbiamo qualità e un modo di giocare migliore ti porte avanti per i prossimi anni altrimeni vinci solo in Italia e poi nelle coppe facciamo figuracce come i nerazzurri quest’anno e la Juventus. Bisogna guardare avanti. Solo noi possiamo perdere lo scudetto».