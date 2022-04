Casini: «OK stage Italia a novembre! Diritti TV in Russia, una riflessione»

Lorenzo Casini, nuovo presidente della Lega Serie A, al termine della riunione di Lega in conferenza stampa ha parlato dei temi all’ordine del giorno.

MESSAGGIO DI PACE – Lorenzo Casini parla dell’iniziativa di pace con l’artista Kateryna Pavlenko e Gaia prima di Juventus-Inter: «L’iniziativa promossa dalla Lega con la partnership della SIAE e l’aiuto di Sony music publishing, di far cantare IMAGINE dall’artista ucraina Kateryna Pavlenko e dall’artista italo-brasiliana Gaia, ha mandato un messaggio di pace in tutto il mondo. È in corso una riflessione sulla trasmissione televisiva in Russia delle nostre partite. Alcune leghe europee hanno scelto di non trasmettere in quei territori, altre ritengono sia importante continuare a diffondere un segno di pace e sensibilizzare la popolazione russa».

RAZZISMO – Casini ha poi ringraziato l’Atalanta per essersi espressa a seguito dei cori razzisti nel corso di Atalanta-Napoli nei confronti di Koulibaly: «Ho ringraziato la Società Atalanta per il lavoro svolto nell’identificazione di chi si era reso responsabile di cori da sanzionare e ho ribadito che la Lega sarà sempre più impegnata con le Istituzioni e le autorità nel combattere duramente il fenomeno del razzismo, che fa male al nostro sport e all’intera società».

TASK FORCE – Casini parla delle possibili iniziative per la formazione di nuovi giovani talenti italiani, e ha dato l’OK per lo stage di novembre: «Attiveremo un gruppo di lavoro per elaborare proposte a sostegno non solo delle squadre nazionali, ma di tutto il sistema calcio. La Serie A negli anni, lo hanno ricordato diversi Presidenti, ha sempre lavorato e proposto iniziative di riforma anche sul settore giovanile, sulle seconde squadre e sui vivai, quindi esistono già una serie di progetti pronti. Ci sono l’auspicio e l’aspettativa che queste proposte possano essere recuperate e perfezionate. È un tema dell’intero sistema calcio, di come i giovani vengono formati e portati fino alla prima squadra. Abbiamo subito deliberato anche di mettere a disposizione della Nazionale i giocatori per uno stage e per eventuali amichevoli nel prossimo mese di Novembre, quando si fermerà il campionato».

Fonte: Lega Serie A