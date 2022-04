Stadi in Italia, Inter e Milan aspettano. parla Casini: «Problema nazionale!»

Mentre Inter e Milan attendono novità per quanto riguarda il progetto legato al Nuovo Stadio San Siro, al termine dell’Assemblea di Lega riunitasi oggi, il nuovo presidente Lorenzo Casini ha parlato anche del discorso stadi in Italia. Di seguito le sue parole riportate da Sportmediaset.

STADI – Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato del problema stadi in Italia: «Ne parliamo sempre e conosciamo lo stato degli impianti. Il problema è nazionale, non di una singola squadra ma se non lo capiamo non lo risolveremo mai».

Fonte: Sportmediaset