Carnevali: «Ci aspettiamo molto da Pinamonti, l’investimento più importante!»

Giovanni Carnevali nel giorno della presentazione in conferenza stampa di Andrea Pinamonti, ha presentato il ragazzo acquistato dall’Inter spendendo belle parole per lui.

PRESENTAZIONE – Giovanni Carnevali spende belle parole per Andrea Pinamonti, ex attaccante dell’Inter: «È un piacere essere qui per presentare Andrea Pinamonti. Un ragazzo che abbiamo inseguito da tempo, che riteniamo un giocatore molto importante per la nostra squadra. Ci aspettiamo molto anche in virtù dell’investimento fatto, il più importante fatto come Sassuolo Calcio, questo non deve essere un peso per lui ma deve far capire a lui quanto teniamo a lui come giocatore. Quando un club come il nostro fa un determinato acquisto valuta le qualità calcistiche ma anche l’uomo».