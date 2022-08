Pinamonti: «Dico grazie Inter! Ma non ho avuto occasioni per fare bene»

Andrea Pinamonti al Sassuolo si presenta in conferenza stampa dopo le parole di Giovanni Carnevali (vedi QUI). L’ex canterano dell’Inter ringrazia il club nerazzurro.

IN CONFERENZA STAMPA – Andrea Pinamonti sarà sempre grato ai nerazzurri: «Io all’Inter dovrò sempre dire grazie perché è una squadra che mi ha accolto da quando avevo quattordici anni. Però è un dato di fatto che non ho avuto grandi occasioni per dimostrare qualcosa lì, ma non ce l’ho con loro. Il fatto di essere qua può essere un trampolino di lancio per arrivare in una big ma ora penso a fare bene qui».