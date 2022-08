Scarnecchia: «Troppo presto per giudicare l’Inter! Tra Lautaro Martinez e Raspadori…»

Scarnecchia risponde in diretta alle domande dei tifosi. In seguito alla chiamata di un supporter nerazzurro nel corso di “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex calciatore esprime alcune opinioni anche sull’Inter e su Lautaro Martinez.

GIUDIZI AFFRETTATI – Tra i vari pareri espressi, Roberto Scarnecchia parla anche dell’Inter. In particolare, l’ex calciatore si sofferma sul giudizio affrettato di molti tifosi dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Lecce: «Non bisogna dire che le squadre non vanno bene solo perché una squadra come il Milan ha pareggiato con l’Atalanta o l’Inter all’ultimo minuto ha vinto a Lecce. È ancora presto per pronunciarsi». Scarnecchia, poi, dice la sua anche sulla diversa valutazione che hanno alcuni giovani calciatori acquistati dai grandi club: «C’è una piccola differenza tra questi giocatori. Secondo me, Giacomo Raspadori (appena acquistato dal Napoli, ndr) ancora deve dimostrare. Invece Lautaro Martinez e Rafael Leao hanno già dimostrato nelle squadre importanti. Raspadori deve dimostrare ancora. E poi, forse, avrà un contratto più consistente». Così, Scarnecchia conclude il discorso intorno alla sfera interista.