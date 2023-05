Caressa: «Lukaku completamente diverso! In condizione fa la differenza»

Caressa nella sua personale top 11 ha parlato della condizione di Romelu Lukaku. Il giornalista ne ha parlato in un video pubblicato sul suo canale YouTube.

CONDIZIONE RITROVATA – Fabio Caressa ha parlato così dell’attaccante belga dell’Inter: «Lukaku l’ho visto profondamente diverso, un giocatore che quando è in condizione è uno che fa pienamente la differenza, non solo in Italia ma anche in Europa. Io credo che potrebbe essere l’arma in più dell’Inter. Se fossi Simone Inzaghi io farei giocare Lukaku contro il Milan. Il suo ingresso in campo, anche a partita in corso, potrebbe essere comunque decisiva».

Fonte: Canale YouTube [Inter]