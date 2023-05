Caressa: «Inter, piccoli punti deboli Manchester City. Complimenti a Inzaghi»

Fabio Caressa ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League contro il Manchester City (e non solo).

PERCENTUALI – Queste le parole di Fabio Caressa, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulle percentuali di vittoria della finale di Champions League, Manchester City-Inter (e non solo). «Io do 30/70 (in favore del Manchester City, ndr) perché lo sanno anche i giocatori dell’Inter che non partono favoriti, però hai visto mai… Secondo me, ci sono dei piccoli piccoli punti deboli del Manchester City che si possono colpire. Uno sono i calci piazzati: ogni tanto si distraggono. Uno è l’esterno destro difensivo, che ha fatto benissimo quest’anno ma che ogni tanto lascia qualcosa. Poche robe, eh! Perché poi ragazzi, quel 4-0 col Real Madrid… Stiamo parlando forse della squadra più bella che abbiamo mai visto giocare a pallone. Obiettivamente è così».

COMPLIMENTI – Caressa su Simone Inzaghi. «Comunque dobbiamo fare i complimenti a Simone Inzaghi perché gli basta un punto per andare in Champions, ha già vinto due trofei, è in finale del terzo e poi tutti dicono. “Eh, ma le 12 partite perse in campionato…”. Ho capito, questo è un campionato particolare. Tanto, se arriva secondo, che gli dici?».