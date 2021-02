Caressa: «Ma Handanovic non lo davano come finito? Inter, ora certezze»

Condividi questo articolo

Fabio Caressa

Caressa risponde ai critici di Handanovic, dopo la prestazione dello sloveno nel corso del derby Milan-Inter. Il giornalista, conduttore di “Sky Calcio Club”, elogia anche il portiere sullo 0-3 di ieri pomeriggio e tiene ancora aperta la Serie A.

VANTAGGI IN PIÙ – Fabio Caressa contesta le critiche a Samir Handanovic: «Ma non dicevano che era finito? Abbiamo visto che, secondo la nostra teoria, bravo con i piedi ma soprattutto con le mani. Campionato finito? Non penso, ma è già significativo un vantaggio di quattro punti in due settimane. Per un paragone ciclistico c’è un uomo solo al comando. Antonio Conte, quando ha raggiunto la vetta della classifica, la squadra ha assunto certezze. All’inizio dell’anno l’Inter segnava nei secondi tempi e recuperava, però non partiva così per fare il vantaggio. Aveva il problema che non prendeva gol, infatti ha scelto questi difensori quando ha cambiato modulo».