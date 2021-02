Marchegiani: «Inter, break significativo. Le difficoltà hanno compattato»

Per Luca Marchegiani le difficoltà societarie dell’Inter hanno un loro lato positivo, perché hanno spinto la squadra a fare ancora meglio. L’ex portiere, nel corso di “Sky Calcio Club”, ha parlato delle prospettive di classifica dopo lo 0-3 nel derby.

IN CRESCITA – Secondo Luca Marchegiani nelle ultime settimane Antonio Conte ha trovato la quadra: «Adesso ha diverse alternative. L’Inter, in questo momento, rispetto alle altre ha una consapevolezza maggiore e tutti i giocatori a disposizione. A tratti tutti hanno avuto problemi, l’Inter in questo momento li ha tutti. Samir Handanovic? È stato decisivo nel derby. L’Inter ha fatto meglio del Milan nei novanta minuti, ma ha fatto due parate consecutive. Una molto difficile, l’altra sul proseguimento dell’azione, poi un’altra su Sandro Tonali dopo ugualmente importante. Poi una di polso e una di omero, però grande reattività e ottimo posizionamento».

CAMPIONATO DA GIOCARE – Per Marchegiani la Serie A non si è chiusa ieri, ma l’Inter ha fatto un grande passo: «È significativo questo break. Sappiamo che recuperare da quelle davanti non è facile, perché prima o poi un passo falso capita a tutte. Adesso è chiaro che è presto, sono quattro punti, però potrebbe essere l’allungo decisivo».

LIBERI DI TESTA – Secondo Marchegiani la vicenda Suning non sta influenzando il rendimento: «Io credo semplicemente che sia una crescita che prima o poi doveva avvenire. L’Inter è una squadra forte, non la più forte ma fra le più forti. Io insisto: il momento psico-fisico della squadra è determinante in una stagione così compressa. L’Inter ha tutti i giocatori in salute, Conte può scegliere chi vuole. Anche le difficoltà e le situazioni extra-campo possono aver compattato la squadra, anche se non ho strumenti. Non dà l’ìimpressione sicuramente di essere una squadra distratta da altre cose: se una cosa emerge dalla partita dell’Inter è che sono tutti concentrati e convinti di aver preso una strada giusta».