Tardelli: Â«Inter perfetta. Eriksen da 7, l’ho visto sorridere finalmenteÂ»

Tardelli: «Inter perfetta. Eriksen da 7, l’ho visto sorridere finalmente»

Marco Tardelli

Marco Tardelli descrive come perfetto ogni aspetto dell’Inter, nella vittoria roboante sul Milan. Compreso Eriksen, spesso criticato troppo. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

PERFEZIONE – La vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan rasenta la perfezione. Il commento di Marco Tardelli è secco: «L’Inter ha giocato la partita perfetta, Antonio Conte è stato perfetto. Il centrocampo dell’Inter è stato perfetto, ha dominato. Christian Eriksen ha fatto una grandissima partita, e non è la prima volta».

VOTI – Tardelli assegna poi i voti ai protagonisti dell’Inter: «Ho dato 8.5 a Lautaro Martinez, non solo per i due gol ma anche per i palloni recuperati. Romelu Lukaku 8, è sempre il perno degli attaccanti dell’Inter, quando parte è impressionante. A Eriksen do 7, anche se forse meritava qualcosa di più. Mi ha fatto un’ottima impressione, gli ho visto il sorriso sul viso finalmente. E poi 7.5 a Samir Handanovic: si dice che i portieri, quando ci sono nei momenti che servono, sono grandi portieri. Non metto Nicolò Barella perché ormai è scontato, gioca bene ogni domenica. Conte 7, ha impostato un’ottima partita».