Cardinale lancia la sfida: «Nuovo stadio Milan, ai tifosi la nuova Scala del Calcio!»

Cardinale, proprietario del Milan, in un’intervista al NBC è tornato a parlare del tema stadio a Milano per quanto riguarda i rossoneri, lanciando una sorta di sfida (che sa tanto di scommessa…), dopo la scelta di proseguire in maniera indipendente dall’Inter, venendo meno agli accordi iniziali.

NUOVO IMPIANTO – Gerry Cardinale torna a parlare del tema stadio del Milan e conferma la zona: «Lo stadio è una cosa importantissima per un club come il Milan. Ai tifosi la nuova versione della Scala del Calcio europeo dopo San Siro, sono sicuro che avrà un grande impatto per l’Italia e non solo. San Donato sarà la zona in cui lo faremo».