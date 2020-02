Carbone: “Juventus-Inter a porte chiuse? Meglio spostarla! Eriksen…”

Carbone è dispiaciuto per il fatto che Juventus-Inter si giochi a porte chiuse. L’ex trequartista nerazzurro, in un’intervista rilasciata al sito “TuttoMercatoWeb”, ha parlato del derby d’Italia e dell’inserimento di Eriksen.

UN PECCATO – Per Benito Carbone sarebbe stato meglio vedere Juventus-Inter con l’Allianz Stadium pieno: «Il derby d’Italia senza pubblico no, non va bene. Sarebbe stato meglio spostarlo: giocare una partita del genere a porte chiuse è davvero un peccato. Parliamo di un match fondamentale per il campionato, tra i più importanti da sempre. In queste partite non ci sono favorite, è una partita aperta a tutto. Sono due squadre forti, importanti, che si giocheranno il campionato fino alla fine insieme alla Lazio. Christian Eriksen? Nelle poche possibilità che ha avuto ha dimostrato di essere un valore aggiunto. Antonio Conte sta cercando di trovare il modulo e la posizione giusta per farlo rendere al massimo: può aiutare l’Inter e fare la differenza».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo