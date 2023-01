Capuano: «Perché solo la Juventus colpita? Punita per una sorta di conto!»

La Juventus è stata punita con 15 punti di penalizzazione. Capuano non è d’accordo soprattutto dal proscioglimento degli altri club

NON CI STA − Ospite negli studi di Sportitalia mercato, Giovanni Capuano perplesso sulla sentenza ai danni della Vecchia Signora: «Sarà anche stato lucidissimo ma per il procuratore Giuseppe Chiné erano tutti i colpevoli. Perché la corte ha seguito un percorso diverso rispetto al procuratore? Perché contro la Juventus e non anche con gli altri club? L’unica strada percorribile per punirla e non punire gli altri è che alla Juventus sia stata fatta una sorta di conto. Per aver alterato il campionato tramite le varie accuse di falso in bilancio».