Brambati: «Inter, nulla meno del Napoli. Rimonta possibile. Un unico problema»

Brambati si dice ottimista su un’eventuale rimonta scudetto dell’Inter sul Napoli. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore ha parlato delle sue sensazioni e di un problema che potrebbe limitare i nerazzurri in campionato. Di seguito le sue dichirazioni.

RIMONTA – Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, parla delle probabilità di vedere l’Inter superare il Napoli in Serie A. Questo il pensiero dell’ex calciatore: «I nerazzurri non hanno nulla di meno del Napoli. Io penso che la rimonta scudetto dell’Inter è possibile, può fare un filotto di 7-8 vittorie consecutive. Il problema sono i punti di distacco maturati dalla capolista. La squadra di Simone Inzaghi all’inizio è inciampata troppe volte, anche in partite in cui poteva venir fuori con un pareggio». Queste, invece, le sue dichiarazioni in merito alla vittoria interista della Supercoppa Italiana (vedi articolo).