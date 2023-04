Capuano: «Inzaghi obbligato a vincere. Il solito Inter-Juventus»

Inter-Juventus tra poche, Giovanni Capuano esprime il suo parere su Sportitalia sulla situazione delle due squadre prima del match di Coppa Italia.

MOMENTI – Capuano ha commentato così la partita di Coppa Italia: «Mi aspetto il solito Inter-Juventus, un concentrato di tensioni, episodi e polemiche che già ci sono stati dieci giorni fa. Sarà una partita bellissima, essenziale per Allegri per mille motivi, ma anche per Inzaghi che affronta quattro partite prima del Derby d’andata di Champions League in cui fondamentalmente può permettersi di pareggiarne solamente una. L’ultima a Roma con la Roma, deve vincere con la Lazio, domani, con il Verona. Se va fuori diventa un problema, se non vince domenica va fuori dalla Champions League. Le due squadre stanno meglio di quello che si pensa, l’esplosione di Lukaku non mi ha sorpreso. Da venti giorni lo vedevo meglio, stava crescendo».