Capuano: «Ci sono due numeri sull’Inter, da capire il più importante»

Capuano ha qualche dubbio sull’Inter e lo espone con due numeri. Ospite di Calcio Weekend su Sportitalia, il giornalista ne trova uno positivo e uno negativo.

QUAL È IL VERITIERO? – Giovanni Capuano indica il momento: «Ci sono due numeri, non so quale sia il più importante. L’Inter di Simone Inzaghi, dopo otto giornate, ha due punti in più dell’Inter di Antonio Conte dell’anno scorso. Significa che dal punto di vista della prestazione è assolutamente in linea con qualsiasi discorso si possa fare. Però in otto giornate tre partite e ha perso sette punti da posizione di vantaggio. Questo è un gruppo maturo, insieme da tre anni e con una fisionomia ben precisa. Può essere un campanello d’allarme: sono tanti sette punti buttati via da posizione di vantaggio. Peraltro con partite in controllo: a Marassi con la Sampdoria, con l’Atalanta e per sessanta minuti fino al rigore di Alessandro Bastoni. Non riesco a capire se valga di più il primo numero, questo positivo, o il secondo che è un campanello d’allarme».