Inter-Sheriff, Inzaghi chiede una reazione davanti ai 45mila di San Siro – CdS

Inter-Sheriff già decisiva per il futuro in UEFA Champions League. Inzaghi, come ribadito dal Corriere dello Sport, chiede una reazione alla luce della sconfitta contro la Lazio.

REAZIONE – Inter-Sheriff, nerazzurri chiamata a riscattare immediatamente lo scivolone contro la Lazio. Lo ha ribadito ieri Simone Inzaghi, che insieme ai suoi ragazzi ha analizzato e ribadito gli errori, come quello di non essere stati in grado di chiudere il match dopo un’ora abbondante di controllo. Serviva più attenzione nell’ultimo passaggio e più cattiveria nelle conclusioni. Contro i biancocelesti è stata buttata via una grande occasione, e nei prossimi sei giorni saranno importanti le sfide contro Sheriff e Juventus. In Champions League previsti almeno 45mila tifosi a San Siro, con l’obiettivo di superare quota 100mila tifosi considerando anche la sfida di campionato contro la Juventus. Sei giorni per ritrovare lo spirito dei Campioni d’Italia, Inzaghi chiede una forte reazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti