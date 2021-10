Inzaghi deve ritrovare soprattutto la solidità difensiva dell’Inter – CdS

Inzaghi pensa già alla sfida di UEFA Champions League contro lo Sheriff, l’Inter ha bisogno di una reazione ma prima di tutto deve ritrovare la solidità difensiva.

IN DIFESA – Inzaghi dovrà lavorare molto sull’aspetto mentale dei giocatori, in particolare la difesa. Come specificato dal Corriere dello Sport, il reparto arretrato va blindato: in campionato sono ben sette le sfide di fila con almeno una rete subita. Gli errori dei singoli sono evidenti, a turno: Skriniar, de Vrij, Bastoni, che adesso hanno anche bisogno di rifiatare. Contro Empoli e Udinese qualcuno sicuramente riposerà, ma intanto contro Sheriff e Juventus sarà importante ritrovare sicurezza dietro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti.