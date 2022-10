Capello: «Inter, qualificazione impensata. Lukaku? Bel gol ma lo è di più…»

Capello fa il punto della situazione sulla qualificazione agli ottavi di Champions League dell’Inter. Dopo la vittoria nerazzurro contro il Viktoria Plzen, l’ospite di Sky Sport 24 analizza quello che ha reso perfetto la serata dell’Inter. Un commento speciale, poi, sul ritorno di Lukaku.

ESULTANZA – Fabio Capello non ha nulla da appuntare all’Inter, che esce vittoriosa dalla sfida con il Viktoria Plzen. Al termine della gara, l’ospite di “Champions League Show” afferma: «Bellissima Inter. Ha fatto una cosa impensata vista la difficoltà che aveva nel girone. La partita si poteva vincere tranquillamente, ma quando devi farlo per forza non è mai facile come tutti pensano. Qualche volta il voler attaccare ti fa commettere degli errori, ma oggi all’Inter non è successo. Bellissimi i gol, soprattutto uno. Il merito di aver dato una svolta è di tutta la squadra, della società e di Simone Inzaghi (vedi intervista). C’è stato anche il rientro nell’Inter di Romelu Lukaku, che ha segnato. Il suo gol è semplice, con un passaggio filtrante che parte da una bella azione. Ma la cosa davvero bella succede dopo il gol, quando vengono inquadrati i giocatori in panchina. Esultano così, per un 4-0, perché è la gioia di tutti per un giocatore ritrovato». La perfetta serata di Champions League porta all’Inter tre punti validi per la qualificazioni agli ottavi, ma anche un grande Lukaku di nuovo in campo. Come fa notare Capello durante il suo intervento nello studio di Sky Sport 24.