Nota tattica di Inter-Viktoria Plzen: Dzeko indica la via per la qualificazione

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Viktoria Plzen parliamo della prestazione di Dzeko.

NOTTE DA LEADER – La sfida col Viktoria Plzen era una di quelle in cui, come si dice, il pallone pesa. L’Inter in casa contro la squadra più debole del girone doveva indirizzare il suo futuro europeo. Quindi vincere, senza mezzi termini. Un match point che aveva tutto per trasformarsi in una trappola. Come già visto altre volte anche in tempi recenti. In questa notte di Champions è stato Dzeko a indicare la via a tutti. Con due reti che hanno messo la partita in ghiaccio, ma non solo.

RIFERIMENTO OFFENSIVO – Dzeko è partito titolare col Viktoria Plzen. Inzaghi gli ha dato fiducia e ha puntato sulla sua capacità di coniugare qualità ed esperienza. Come un anno fa. E il bosniaco ha risposto sul campo. Come un anno fa. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Il numeor 9 ha fatto, bisogna dirlo, il numero 9. Il tecnico ha scelto lui come riferimento offensivo, deputato ad occupare la zona centrale. E l’attaccante ha risposto con una prestazione da Dzeko, mettendo in campo quella capacità di rifinire la palla e al contempo riempire l’area che lo rende unico nelle serate migliori. Una gara di qualità, esperienza, leadership (migliore in campo per le nostre pagelle). Con un movimento non esagerato, ma prezioso per muovere la difesa avversaria. Condita dalla doppietta.

GOL E GIOCATE – Questa è la specifica dei suoi tocchi, sempre da Whoscored:

In totale sono 32, con 20 passaggi realizzati al 75%. Tra questi un paio (un passaggio chiave, una grossa occasione creata) che non sono diventati assist solo per gli errori dei compagni. 4 le sue conclusioni, primo della gara, tutte da dentro l’area, con 2 gol. In più anche 4 dribbling. Una gara giocata a tutto campo, dispensando qualità. Portando di fatto l’Inter agli ottavi. La prova da leader di cui tutto l’ambiente aveva bisogno.