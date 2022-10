Inter-Viktoria Plzen, Ekberg senza problemi. Un dubbio sul 3-0: la moviola – CdS

Partita semplice per l’arbitro Ekberg in Inter-Viktoria Plzen terminata 4-0 in UEFA Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, però, resta un dubbio sul 3-0 dei nerazzurri. Di seguito la moviola della partita secondo il quotidiano romano.

LA MOVIOLA – Lautaro Martinez in occasione del 3-0 sembra più avanti con la spalla destra rispetto a Pernica al momento del passaggio di Barella e prima dell’assist per Dzeko: eppure, dopo un lungo check, è arrivato l’ok da Dankert al VAR direttamente da Nyon. Rischia molto Bucha quando va su Dimarco che è già in area di rigore e lo affronta con una spinta. Il contatto c’è ma secondo l’arbitro è poco per concedere calcio di rigore. Voto 6 a Ekberg in Inter-Viktoria Plzen.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna