Marchisio: «Inter, ecco quando ha guadagnato gli ottavi! Scudetto? Si può»

L’Inter è approdata agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo in un girone complicato dove sicuramente non partiva con i favori del pronostico. Marchisio, intervenuto a Prime Video, crede che la squadra di Inzaghi possa rientrare in corsa anche per lo scudetto

FISICO E TESTA – L’Inter ha battuto il Viktoria Plzen a San Siro accedendo agli ottavi di finale di Champions League. Secondo Claudio Marchisio, tutto è legato alla condizione fisica di alcuni giocatori e all’aspetto mentale: «Il bello del calcio e della Champions League è che c’è sempre una partita per rimediare. L’Inter con il Viktoria Plzen ha vinto, non ha subito gol, ritrova Lukaku che segna e questo è un ottimo punto di partenza per una squadra che era in difficoltà. Il Barcellona è una signora squadra, l’Inter ha guadagnato la qualificazione nel momento in cui ha recuperato giocatori proprio sotto l’aspetto fisico: Barella, lo stesso Dimarco. Sono sempre legate queste cose qui. L’aspetto mentale è importantissimo, batti un avversario di livello e torni in corsa. La testa fa tutto, riprendi la marcia e tutti stanno meglio. Secondo me può tornare in corsa per lo scudetto perché ha una delle migliori rose del campionato, già l’anno scorso ha perso lo scudetto per alcuni dettagli. Ha tutte le carte in regola e c’è tempo per recuperare».