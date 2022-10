Inzaghi: «L’Inter oggi aveva tutto da perdere. Dopo sorteggio eravamo…»

Inzaghi interviene al termine di Inter-Viktoria Plzen. L’allenatore nerazzurro commenta la conquista degli ottavi, ricordando le emozioni provate dopo i sorteggi di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky.

SPERANZA – Simone Inzaghi (vedi intervista) commenta la grande conquista dell’Inter in Champions League. L’allenatore nerazzurro, al termine del match contro il Viktoria Plzen, afferma: «Sono felice per i miei giocatori, per la mia società e per i meravigliosi tifosi dell’Inter. Quando c’è stato il sorteggio non eravamo contentissimi però c’era la speranza. Ora è giusto godersi la serata di stasera. Due anni di fila agli ottavi di Champions League è un qualcosa che non accadeva da tanto tempo. I miei ragazzi hanno fatto una partita seria, ordinata, di concentrazione. Avevamo tutto da perdere ma la squadra è stata matura e benissimo in campo». Così Inzaghi risponde ai microfoni di Sky sulla vittoria della sua Inter.