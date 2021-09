Capello: «Inter, giocare diversamente. Real Madrid pericoloso in velocità»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato la sfida di domani tra Inter e Real Madrid. Un focus in particolare su Edin Dzeko e sulla velocità in contropiede degli spagnoli.

ANALISI – Queste le parole di Fabio Capello in vista della sfida di domani tra Inter e Real Madrid, debutto in Champions League: «Dzeko non ha le caratteristiche di Lukaku, ma ha qualità tecniche superiori. L’Inter dovrà giocare un calcio diverso. Bisogna fare molta attenzione, perché se si sposteranno molto in avanti lasciando i tre difensori con lo spazio dietro, la velocità di Vinicius potrebbe essere letale. In contropiede il Real Madrid può essere veramente pericoloso».