FOTO – Zanetti riunisce 5/11 dell’Inter campione d’Europa: emozioni da Triplete!

Zanetti si prepara al debutto europeo dell’Inter ricordando l’impresa fatta nel 2010. Il Vice-President nerazzurro passa la serata della vigilia in compagnia di quattro protagonisti di quella cavalcata che da nazionale divenne internazionale e ancora unica (in Italia, ndr)

TRIPLETE 2010 – Tutti a Milano per Inter-Real Madrid, debutto stagionale in Champions League per la squadra nerazzurra. Il Vice-President Javier Zanetti riaccoglie nella sua seconda casa – il ristorante argentino “El Gaucho” a Milano – quattro amici ed ex compagni di squadra. Tra cui tre connazionali. Con gli argentini Walter Samuel, Esteban Cambiasso e Diego Milito c’è anche il brasiliano Julio Cesar, ovvero quattro delle stelle dell’Inter 2009/10. Con l’allora capitano Zanetti costituiscono 5/11 della formazione che fece il Triplete nel 2010. Ed è lo stesso Zanetti a sottolinearlo con un breve messaggio: “Passano gli anni ma l’emozione è sempre la stessa! Serata pre-Champions insieme a Milito, Julio Cesar, Cambiasso e Samuel! Triplete, emozioni. Forza Inter”.

Questo il post – completo di foto – pubblicato da Zanetti attraverso il proprio account Instagram.