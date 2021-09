Pedullà: «Musso rimpianto Inter! Già individuato l’erede di Handanovic»

Pedullà torna a parlare dell’occasione di mercato Musso sfumata in estata tra i pali. Il noto giornalista, intervenuto nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, fa il punto della situazione sul post-Handanovic in casa Inter

PROSSIMO NUMERO 1 – L’ottima prestazione di Juan Musso nel suo debutto in Champions League con la maglia dell’Atalanta riapre la “ferita” di mercato. Questa la chiave di lettura offerta da Alfredo Pedullà: «Può essere un rimpianto per l’Inter, che l’ha cercato per una vita! Ma prima di cedere Romelu Lukaku non poteva fare nulla, quindi pazienza. Era un discorso giusto quello di aprire un ciclo con Musso. Perché prima o poi deve trovare l’erede di Samir Handanovic in porta. Quindi complimenti all’Atalanta per aver investito tanto e bene su Musso. L’Inter sta marcando Andre Onana, che può liberarsi a parametro zero. Ci sono stati contatti proficui finora. L’Ajax sta provando a farlo rinnovare, ma ha avuto anche altre proposte. L’Inter si sta muovendo in questo senso per la prossima stagione, ma ci sono state interferenze nell’ultima settimana. Onana potrebbe essere un’idea anche per gennaio, se non cambia idea e accetta un’altra proposta diversa dall’Inter…». Questa la ricostruzione di Pedullà in ottica portiere nerazzurro.