Capello: «Inter dà spettacolo. Senza Skriniar nessun problema»

Simone Inzaghi è cresciuto nei due anni di Inter, Fabio Capello ne parla dopo il derby vinto dai nerazzurri contro il Milan su Sky Sport.

CALMA – Fabio Capello si focalizza sulla difesa e Inzaghi: «Direi che i volti dell’Inter sono i tre italiani di dietro. Hanno dato sicurezza, personalità quindi quando è così hai qualcosa in più. Sembrava ci potessero essere grossi problemi senza Skriniar, invece non ci sono stati e la scelta di Inzaghi è stata vincente anche con Onana. Davanti non hanno mai avuto tanti problemi. Col Real Madrid la finale sarebbe troppo difficile, contro di loro le partite non finiscono mai non perdono questi match. Inzaghi è maturato, ha capito cosa doveva fare e non sbaglia più le stesse sostituzioni. Fa giocare bene la squadra e i ragazzi lo stanno seguendo. Poi è sempre calmo, si è isolato e si è caricato dalle critiche. Inter ora sta dando spettacolo, meriti a Inzaghi».