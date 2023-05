Di Canio: «Inter in finale meritando sempre il passaggio! Inzaghi…»

Paolo Di Canio, negli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter-Milan, euroderby di Champions League vinto dai nerazzurri che strappano il pass per la finale di Istanbul

COMPLIMENTI – Queste le parole di Di Canio: «Simone Inzaghi è stato bravo a far crescere la sua squadra e portarla a questo punto della stagione. E cresciuto anche lui, nell’ultimo mese e mezzo ha migliorato la comunicazione. E arrivato in finale come le grandi, al di là degli accoppiamenti fortunati, sempre meritando il passaggio. Complimenti all’Inter. L’ambiente è stato un qualcosa di meraviglioso, fra andata e ritorno. La bellezza messa in faccia a tutto il mondo, che ha guardato San Siro. Inzaghi? Non mi è piaciuta una cose, le pilloline di provincialità è il commento sull’arbitro francese Trupin, anche se lo ha fatto in maniera tranquilla. L’arbitro bravissimo, ha lasciato correre»