Canovi: «Skriniar, offerta PSG tardiva ma tornerà. Rinuncia Inter»

Canovi, agente e con molte conoscenze in Francia, ribadisce come il PSG tornerà alla carica per Skriniar a gennaio, dopo che l’Inter ha rifiutato l’offerta in estate. A Calcio Totale, su Rai Sport +, dà le cifre su cui i nerazzurri hanno detto no.

IL NO OBBLIGATO – Per Milan Skriniar non si poteva dire sì al PSG a fine agosto, secondo Alessandro Canovi: «L’offerta c’è stata ed è arrivata troppo tardi, l’Inter ha fatto bene. Di quanto era? Sessanta-settanta milioni di euro. Ha rinunciato a quella cifra perché a quel punto devi trovare il sostituto, non era più Gleison Bremer. Hanno perso Paulo Dybala, l’Inter ha avuto un immobilismo determinato da fattori che non conosco. È anche vero che, conoscendo i parametri d’ingaggio del PSG, l’offerta era estremamente superiore. Non c’è conferenza di Christophe Galtier dove, direttamente o indirettamente, non parla di Skriniar. Credo che torneranno alla carica, per loro il mercato è stato fallimentare: sono riusciti a dire questo. Non so se a gennaio, se arriverà un’offerta che sicuramente non sarà uguale».