Marchetti: «Inter prende gol a ogni tiro che subisce. Situazione delicata»

Luca Marchetti ha parlato del momento non facile in casa Inter, sconfitta sabato dalla Roma e questa sera in campo contro il Barcellona.

SITUAZIONE – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come sta l’Inter? È in difficoltà, ma non è stata una cattiva Inter quella vista con la Roma. Il problema è che l’Inter prende gol ad ogni tiro che subisce. La situazione è delicata non tanto a livello di campo quanto a livello mentale, è come se a volte la squadra si staccasse dalla partita. Inzaghi e i giocatori devono tirare fuori il carattere, quello che non si è visto in campionato dopo il pareggio di Dybala. L’esempio è proprio nel match perso contro i giallorossi: la Roma nonostante il vantaggio si è compattata e ha ribaltato il risultato, l’Inter invece ha perso totalmente sicurezza».