Cambiasso: “Inter, reazione Conte. Biscotto? Col Real Madrid impossibile”

Esteban Cambiasso

Esteban Cambiasso, ospite negli studi di “Sky Sport” nel post partita di Borussia Mönchengladbach-Inter, ha parlato della prestazione dei nerazzurri. L’ex centrocampista esclude il “biscotto” col Real Madrid all’ultima.



LUKAKU STREPITOSO – Esteban Cambiasso valorizza in particolar modo la prestazione di Romelu Lukaku: «L’Inter è partita benissimo, compatta, sapendo ripartire. Meritava la vittoria. Dopo lo 0-1 ha avuto possibilità per raddoppiare, ma non è stata bravissima. Il Borussia Monchengladbach ha pareggiato meritatamente, poi dopo Lukaku è stato strepitoso: contro di lui hanno fatto fatica tutta la partita, nell’uno contro uno è impossibile. Antonio Conte ha capito che prendere il pareggio poteva ammazzare la squadra, la reazione del mister è stata per dire che siamo ancora vivi».

IL BISCOTTO? – Cambiasso è sicuro che l’Inter non debba temere un “biscotto” tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach nell’ultima partita del girone: «È impossibile. Si gioca a Madrid e il Real Madrid non può accettare di passare da secondo nel girone, poi può pareggiare o perdere, ma giocherà per vincere».