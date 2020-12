Borussia Monchengladbach-Inter 2-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Romelu Lukaku

Borussia Monchengladbach-Inter ieri ha finalmente rotto la serie negativa dei nerazzurri in Champions League. Tanti dati statistici finalmente confortanti, dopo il successo per 2-3 al Borussia Park che tiene in vita le speranze di qualificazione.

QUATTRO – I gol realizzati da Romelu Lukaku in questa Champions League. Tutti al Borussia Monchengladbach, già colpito due volte all’andata ma con l’Inter che pareggiò 2-2. Sono ben tredici le reti per il belga in quindici presenze in campo internazionale con i nerazzurri, questa è la terza doppietta: l’altra allo Shakhtar Donetsk il 17 agosto in semifinale di Europa League.

NOVE – Gli anni passati dalla precedente vittoria in Champions League pur avendo subito due gol. Il 27 settembre 2011 successo sempre per 2-3 in casa del CSKA Mosca, con le reti nerazzurre di Lucio, Giampaolo Pazzini e Mauro Zarate. Quest’ultimo diede i tre punti nel finale, dopo che i russi avevano riagguantato il pari con Alan Dzagoev e Vagner Love.

NOVE – Gli anni dopo cui l’Inter, battendo il Borussia Monchengladbach, è tornata a vincere in casa di una squadra tedesca (quindi escludendo la fase finale di Europa League, giocata in campo neutro). Era il 15 marzo 2011 e con un altro 2-3, al Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi valso la qualificazione ai quarti. Poi tre sconfitte (con Schalke 04, Wolfsburg e Borussia Dortmund) oltre allo 0-0 del 7 marzo 2019 con l’Eintracht Francoforte.

TRENTASETTE – Le presenze per Matteo Darmian nelle competizioni UEFA. Il difensore, che oggi peraltro compie trentuno anni, aveva segnato tre gol ma tutti in Europa League, nella stagione 2014-2015 col Torino. Dodici le partite in Champions League, ieri è stata la decima nella fase finale.

TRECENTOSETTANTA – I giorni di attesa per una vittoria in Champions League. L’ultimo successo nella massima competizione UEFA, prima di Borussia Monchengladbach-Inter, risaliva al 27 novembre 2019: 1-3 sul campo dello Slavia Praga con doppietta di Lautaro Martinez e gol di Lukaku. Anche lì era la quinta giornata della fase a gironi.