Cambiasso: «Inter, che carattere! Brozovic e de Vrij spero niente di grave»

Cambiasso dopo Liverpool-Inter terminata 0-1 ad Anfield, dagli studi di Sky Sport si è complimentato con i nerazzurri per la doppia prestazione con gli inglesi e spera nei giocatori infortunati.

DI CARATTERE – Esteban Cambiasso dopo Liverpool-Inter incrocia le dita per quanto riguarda i due giocatori sostituiti da Simone Inzaghi: «Speriamo che l’Inter non esce da Anfield con tanti infortunati. Sono usciti Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic, quindi questa potrebbe essere l’unica cosa negativa della partita. Il carattere della squadra invece ti lascia cose positive. Se questa esperienza la usi dalla prossima partita di campionato sicuramente lì capiremo che questa è la crescita dell’Inter. All’andata l’Inter è crollata, il Liverpool a un certo punto avrebbe potuto fare anche il terzo gol. Dentro un attaccante alla fine? Inzaghi ha preferito gestire le energie considerando anche che con un gol non vinci la partita, ma ne devi giocare altri trenta (da quest’anno il gol in trasferta non vale più doppio, ndr)».