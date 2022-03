Cesari: «Sanchez, secondo giallo diverso dal primo! Non capisco Lahoz»

Graziano Cesari, dagli studi di Pressing Champions League su Canale 5, ha fatto la consueta moviola post gara Liverpool-Inter. Sotto analisi il rosso a Sanchez e la gestione dei cartellini di Lahoz.

MOVIOLA − Graziano Cesari analizza gli episodi più discussi del match: «Molto duro e scomposto l’intervento di Alexis Sanchez su Thiago Alcantara. Antonio Mateu Lahoz dà addirittura il vantaggio, poi dopo fischia il fallo. Nessuno di noi avrebbe detto nulla se l’arbitro avesse estratto il rosso. L’espulsione di Sanchez? Intervento in scivolata ma va a toccare nettamente il pallone. Qui Lahoz è vicinissimo, inevitabile che ci sia un impatto. Non può fermarsi Sanchez. La differenza tra i due gialli è notevolissima. C’è quindi un metro di giudizio diverso, non so cosa sia successo a Lahoz negli spogliatoi. Anche l’intervento di Alessandro Bastoni all’85’ su Mohamed Salah è molto strano. Gamba altissima del difensore, non può mai prendere la palla. C’è stata grande differenza ad estrarre i cartellini da parte dell’arbitro».